Criminele en foute PVV-toppers (update)

Dreigen zoutzuur over echtpaar te gooien, Bedreiging schoonvader oa “keel doorsnijden en huis in brand steken”, Mishandeling 8 mnd zwangere vrouw, bedreiging vriendin van ex, Aanranding, ontucht & seksuele intimidatie aantal vrouwelijke leerlingen van 17r, Bedreiging met bijl Wat PVV-ers allemaal doen, een bloemlezing

2021

Dion Graus

Van alles

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/12/de-wereld-van-dion-a4031430

2019

Peter van Dijk



Fraude met overheidsgeld. Nam eigen vrouw & dochter in dienst

https://www.google.com/url?q=https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/28/pvv-senator-van-dijk-sjoemelde-met-subsidies-a3958459&sa=D&source=editors&ust=1613392879264000&usg=AFQjCNFe2fIwf2NU3NUSrS9tuywis2GQoQ

2019

Martijn Storm

Veroordeeld voor doen van valse aangifte wegens zogenaamde bedreiging van hemzelf.

https://www.google.com/url?q=https://www.dvhn.nl/drenthe/PVV-raadslid-Emmen-krijgt-werkstraf-voor-valse-aangifte-24622549.html&sa=D&source=editors&ust=1613392879264000&usg=AFQjCNHE2JgR-Th949Nt9YqAjQSrcPkhVA

2018

Jan Wekema

PVV lijsttrekker bleek lid te zijn van omstreden ‘outlaw motorcycle gang’.

https://www.google.com/url?q=https://www.rtvnoord.nl/nieuws/190295/Motorbendelid-wil-gemeenteraad-in-voor-PVV&sa=D&source=editors&ust=1613392879263000&usg=AFQjCNGJOQzOs3tMoghIMPbR7-emNAjmUw

2008

Gidi Markuszower

Opgepakt voor vuurwapenbezit

http://www.volkskrant.nl/politiek/pvv-ers-in-de-fout-een-overzicht~a1054043/

2008

Gidi Markuszower

Spionage

http://www.volkskrant.nl/politiek/pvv-ers-in-de-fout-een-overzicht~a1054043/

2014

Marjolein Faber

Fraude ca. 40 mille overheidsgeld naar zoon

http://www.volkskrant.nl/politiek/roep-om-aftreden-pvv-er-marjolein-faber-wordt-luider~a3875819/

2009

Eric Lucassen

Bejaarde man bedreigen

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/5845_pvv_kamerlid_lucassen_bedreef_buurtterreur/

2009

Eric Lucassen

Meervoudige overige bedreigingen

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/5845_pvv_kamerlid_lucassen_bedreef_buurtterreur/

2009

Eric Lucassen

Dreigen zoutzuur over echtpaar te gooien

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/5845_pvv_kamerlid_lucassen_bedreef_buurtterreur/

2010

Eric Lucassen

Aanranding, ontucht & sexuele intimidatie aantal vrouwelijke leerlingen van 17jr

http://www.volkskrant.nl/politiek/pvv-ers-in-de-fout-een-overzicht~a1054043/

http://www.eenvandaag.nl/index.php/blog/43602/verrek_dacht_hij_dat_is_eric_lucassen

2009

Hero Brinkman

Mishandeling barman in dronken staat

http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm#PVV

2010

Hero Brinkman

Dronken autorijden, vluchten van politie

http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm#PVV

2010

Hero Brinkman

Bedreiging met bijl

http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm#PVV

2010

Marcial Hernandez

Geweldpleging & mishandeling

http://www.volkskrant.nl/politiek/pvv-ers-in-de-fout-een-overzicht~a1054043/

2013

Geert Wilders

Misbruik 40.000 subsidie

http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm#PVV

2014

Geert Wilders

Vervolging wegens discrimatie

http://www.volkskrant.nl/binnenland/om-vervolgt-wilders-vanwege-discriminatie~a3813883/

2012

Jos van Hal Scheffer

Fraude met miljoenen vrouw (erna zelfmoord gepleegd)

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3456771/2013/06/11/Overleden-PVV-Statenlid-dwong-zijn-vrouw-tot-grootschalige-fraude.dhtml

2010

Richard de Mos

Fraude bij kandidaatstelling

http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm#PVV

2011

Richard de Mos

Fraude met verzonnen klachten verkeersmaatregelen in Den Haag

http://politiek.blog.nl/lokaal/2012/01/28/e-mailbericht-regionale-pvv-fractie-opnieuw-uitgelekt

2011

Monica Nunes

Racististische postings op stormfront.org

http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/07/monica-nunes-actief-op-stormfront/

2011

Monica Nunes

Twee banen bij PVV ineen, kwam daarna niet meer opdagen

http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2014/4/Remkes-maant-spookStatenlid-Noord-Holland-tot-opstappen-1498732W/

2010

Mellony van Hemert

Fraude bij kandidaatstelling

http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm#PVV

2012

Machiel de Graaf

Fraude met 3 overheids salarissen bij PVV tegelijk, voor zichzelf

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/12/12/pvv-kamerleden-weer-in-opspraak-over-verleden/

2011

Machiel de Graaf

Fraude & verzonnen klachtenmeldingen verkeersplan Den Haag, bewijs erna verdoezelen

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/12/12/pvv-kamerleden-weer-in-opspraak-over-verleden/

2012

Theo Krebber

Declareerde 16 mille taxiritten, ondanks verkiezingsbelofte PVV geen dienstauto’s

http://www.dichtbij.nl/roermond/regionaal-nieuws/artikel/2864521/limburgse-pvvgedeputeerden-declareerden-dik-16000-euro-aan-taxiritten-.aspx

2012

Antoine Janssen

Declareerde samen met Theo Krebbers, zie daar

http://www.l1.nl/nieuws/217980-pvv-verwerpt-declaraties-deput%C3%A9s http://politiek.tpo.nl/2013/06/13/pvv-gedeputeerden-declareren-16-000-euro-aan-taxiritten/

2011

Max Aardema

Veroordeeld voor mishandeling arrestant

http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2011/1/Friese-PVV-lijsttrekker-veroordeeld-voor-slaan-arrestant-ELSEVIER287221W/

2002

Dion Graus

Fraude met verbouwing huis (60 mille onbetaald)

http://www.limburger.nl/article/20080923/DOSSIERS/525774611/1045

2003

Dion Graus

Stalking van collega vrouw waarmee Graus vreemdging

http://www.limburger.nl/article/20080923/DOSSIERS/525774611/1045

2003

Dion Graus

Bedreiging van vrouw waarmee Graus vreemdging

http://www.limburger.nl/article/20080923/DOSSIERS/525774611/1045

2003

Dion Graus

Bedreiging vriendin van ex

http://www.limburger.nl/article/20080923/DOSSIERS/525774611/1045

2006

Dion Graus

Bedreiging schoonvader oa “keel doorsnijden en huis in brand steken”

http://www.limburger.nl/article/20080923/DOSSIERS/525774611/1045

2003

Dion Graus

Bedreiging 8 mnd zwangere vrouw. Oa “pistool tussen wenkbrauwen”

http://www.limburger.nl/article/20080923/DOSSIERS/525774611/1045

2003

Dion Graus

Mishandeling 8 mnd zwangere vrouw, ziekenhuisopname

http://www.limburger.nl/article/20080923/DOSSIERS/525774611/1045

2008

Dion Graus

Beslag (oa 20 mille achterstallige betaling na veroordeling)

http://www.limburger.nl/article/20080923/DOSSIERS/525774611/1045

2011

Cor Bosman

Racistische uitspraken

http://www.deondernemer.nl/binnenland/623330/PvdAer-uitgekotst-halalvlees.html

2011

Cor Bosman

Dubbele salarissen van overheidsgeld

http://www.volkskrant.nl/archief/statenlid-pvv-uit-fractie-gezet-voor-scheldmail~a3121304/

2008

James Sharpe

Mishandeling

http://www.volkskrant.nl/politiek/pvv-ers-in-de-fout-een-overzicht~a1054043/

2008

James Sharpe

Bedreiging

http://www.volkskrant.nl/politiek/pvv-ers-in-de-fout-een-overzicht~a1054043/

2010

James Sharpe

Mishandeling (steken met spikeschoen in gezicht)

http://www.volkskrant.nl/dossier-pvv/pvver-sharpe-sloeg-tienkamper-met-spike~a1053734/

2010

James Sharpe

Oplichting met Hongaarse pornosite, 172 mille boete

http://www.volkskrant.nl/politiek/bedrijf-pvv-er-sharpe-in-2010-opnieuw-beboet~a1053731/

2010

James Sharpe

Fraude met bedrijven, 132 mille boete

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/5931_pvver_sharpe_blijkt_geschorste_geweldpleger/

2008

James Sharpe

Oplichting klanten, 260 mille boete

http://www.volkskrant.nl/dossier-pvv/pvver-sharpe-sloeg-tienkamper-met-spike~a1053734/

2009

Laurence Stassen

Fraude met medewerkers vergoeding Europees Parlement

http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2012/02/laurence-stassen-diva-de-politiek

2010

Nico Uppelschoten

Fraude met 15 mille

http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/nico-uppelschoten-eerste-drentse-pvv-er-1031391.html

2012

Aarnoud van Doorn

Vuurwapenbezit

http://www.vn.nl/Sjoemelen-in-de-Polder-1.htm

2012

Aarnoud van Doorn

Drugshandel aan minderjarigen

http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm#PVV

2012

Aarnoud van Doorn

Kasfraude

http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm#PVV

2012

Aarnoud van Doorn

Lekken van geheime stukken naar kranten tegen betaling

http://www.vn.nl/Sjoemelen-in-de-Polder-1.htm

2010

Jhim van Bemmel

Rijden onder invloed

http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/pvv_er_van_bemmel_gestraft_voor_verzwijgen_veroordeelding_1_517577

2010

Jhim van Bemmel

Fraude

http://www.volkskrant.nl/politiek/pvv-ers-in-de-fout-een-overzicht~a1054043/

2006

Jhim van Bemmel

Valsheid in geschrifte

http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/pvv_er_van_bemmel_gestraft_voor_verzwijgen_veroordeelding_1_517577

2010

Arjan Brogt

Fraude met studievergoeding

http://www.volkskrant.nl/politiek/pvv-ers-in-de-fout-een-overzicht~a1054043/

2009

Daniël van der Stoep

Ontkennen Armeense genocide (en wissen publicaties hierover)

2011

Daniël van der Stoep

Dronken aanrijding veroorzaakt, 5x promillage

http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2011/8/Opgestapte-PVVer-dronk-ruim-vijf-keer-te-veel-ELSEVIER313310W/

2012

Daniel van der Stoep

Sex gezocht met 3 minderjarige meisjes vanaf 14 jaar, tegen geld & cocaine. 5 mnd cel

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AEpVElFgjpIJ:www.nrc.nl/nieuws/2015/12/08/voormalig-pvv-europarlementarier-veroordeeld-tot-5-maanden-cel+&cd=3&hl=nl&ct=clnk&gl=nl

2011

Martijn Hurks

Verkeerscontrole ontdoken

http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm#PVV

2010

Sietze Fritsma

Ontving 24 mille voor slechts 1,5h aanwezigheid gemeenteraad Den Haag

http://www.denhaaggaatloos.nl/nieuws/2010/12/pvv-sietse-fritsma-weg-uit-gemeenteraad

2011

Carlo de Bruin

Dronken rijden

http://www.vn.nl/Politieke-Integriteitsindex.htm#PVV

2009

Carlo de Bruin

Dronken rijden

http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2011/1/PVVer-vertrok-vanwege-dronken-rijden-niet-om-moslimas-ELSEVIER286719W/

2011

Oege Bakker

Drankproblemen

http://www.vn.nl/Sjoemelen-in-de-Polder-1.htm

2009

Joram van Klaveren

Dronken rijden

http://www.nu.nl/politiek/2386762/zeven-tweede-kamerleden-ooit-veroordeeld.html

2009

Joram van Klaveren

Weigeren blaastest

http://www.nu.nl/politiek/2386762/zeven-tweede-kamerleden-ooit-veroordeeld.html

2009

Raymond de Roon

Veroordeeld voor achterhouden informatie bij ernstige verkeersovertreding

http://www.nu.nl/politiek/2386762/zeven-tweede-kamerleden-ooit-veroordeeld.html

2012

Reinette Klever

Vermogensbeheer zonder vergunning

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/12/12/pvv-kamerleden-weer-in-opspraak-over-verleden/

2011

Michael Heemels

Dubbele salarissen van overheidsgeld

http://www.volkskrant.nl/archief/statenlid-pvv-uit-fractie-gezet-voor-scheldmail~a3121304/

2014

René Eekhuis

Fraude

http://nos.nl/artikel/2055771-raadslid-almere-moet-weg-bij-de-pvv-na-een-greep-in-de-kas.html

2015

René Eekhuis

Zware mishandeling vrouw

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24453096/__PVV_er_ook_verdachte_mishandeling__.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter

2013

Pieter Buisman

Verduistering €18.000 als Prov. Statenlid

http://nos.nl/artikel/2058145-friesland-doet-aangifte-tegen-oud-pvv-er.html

2015

Marcel de Graaff

Stemfraude in Europees Parlement. Stemde namens afwezige Marine le Pen

http://www.volkskrant.nl/politiek/le-pen-geeft-stemfraude-door-pvv-er-de-graaff-toe~a4173646/

