Ruim 700 politie-agenten raakten gewond, maar Trump verleent gratie aan zo'n 1500 Capitoolbestormers

President Donald Trump herschrijft de Amerikaanse geschiedenis. Hij is na aankomst in het Witte Huis meteen begonnen met het tekenen van meer decreten in de Oval Office. Hij verleende, zoals hij al had aangekondigd, gratie aan ongeveer 1500 bestormers van het Capitool.

"We hopen eerlijk gezegd dat ze vanavond nog vrijkomen", zei Trump over zijn aanhangers. "We gaan ervan uit." Er zijn in de Verenigde Staten ongeveer 1200 mensen veroordeeld voor de rellen van 6 januari 2021. Toen probeerden aanhangers van Trump te verhinderen dat zijn verkiezingsnederlaag werd bekrachtigd in het parlement.

'Politieke gevangenen'

Veertien leiders van de uiterst nationalistische Oath Keepers-militie en extreemrechtse Proud Boys komen dankzij Trump ook vervroegd op vrije voeten, maar hun veroordelingen blijven wel intact.

Een woordvoerder van het Amerikaanse gevangeniswezen liet weten dat sommige gevangenen al in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) vrij zijn gekomen.

Nancy Pelosi, de voormalige voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, vindt de gratie voor de bestormers "een schandalige belediging van ons rechtssysteem". Pelosi was de Democratische voorzitter van het Huis op het moment dat het Capitool werd bestormd. Ze vindt het "beschamend" dat Trump het "in de steek laten en verraden van politieagenten die hun leven op het spel zetten" tot een van zijn topprioriteiten heeft gemaakt, schrijft ze op X.

'Verraden door mijn land'

Een voormalige politieagent die bij het Capitool werd aangevallen, Michael Fanone, laat aan CNN weten dat hij zich "door zijn land verraden" voelt nu zijn aanvallers op vrije voeten komen. "Ik ben verraden door mijn land en door de aanhangers van Donald Trump", zei hij tegen de nieuwszender.

Voormalig Proud Boys-leider Enrique Tarrio, die een celstraf van 22 jaar uitzit voor zijn rol bij de Capitoolbestorming in januari 2021, zou direct al vrij kunnen komen, liet zijn advocaat weten. Ook zijn moeder meldde op X dat hij vrijkomt.