Trump roept op tot presidentieel pardon Capitoolbestormers

Donald Trump heeft op zijn platform Truth Social uitgehaald naar Joe Biden , die in de nacht van zondag op maandag aankondigde dat hij gratie verleent aan zijn zoon Hunter. "Gebruikt Joe zijn presidentieel pardon ook voor de gijzelaars van 6 januari die nu al jaren gevangenzitten? Zo'n misbruik van het recht, een gerechtelijke dwaling", aldus Trump. En het orakel van Mar-a-Lago heeft nog gelijk ook.

De Republikein, die Biden volgende maand opvolgt als president van de Verenigde Staten, heeft de Capitoolbestormers die werden veroordeeld na 6 januari 2021 vaker omschreven als "gijzelaars".

'Hypocriet'

Biden liet in een verklaring weten dat hij zijn zoon, die zou worden veroordeeld voor het overtreden van de wapenwet en bekende schuldig te zijn in een belastingzaak, gratie verleent omdat er sprake is van een "gerechtelijke dwaling".

Naast Trump hebben ook andere tegenstanders van Biden gereageerd op het presidentieel pardon. Zo noemt het Republikeinse congreslid Marjorie Taylor Greene Biden "een leugenaar en hypocriet". De oudste zoon van Trump, Donald Trump Jr., zegt niet verbaasd te zijn. "Iedereen wist dat hij dit zou doen, hij deed het pas toen het geen gevolgen meer had voor zijn verkiesbaarheid."