BBB-politicus gebruikt 'per ongeluk' propaganda van de NSB

Ceel Meeldijk, voor de BBB lid van de Provinciale Staten in Noord-Holland en hoog op de lijst voor het Europees Parlement, heeft in aanloop naar de wedstrijd tussen Nederland en Engeland, een bijzondere manier bedacht om op X steun te betuigen aan Ons Vaderland: hij plaatste een (licht bewerkte) affiche dat de NSB gebruikte in 1943.

"Strijdt met de NSB voor een nieuw Europa”, staat op het origineel. De versie die Meeldijk plaatste heeft geen tekst van de NSB, maar is verder hetzelfde.

Links de versie van Mussert, rechts die van BBB-politicus Meeldijk

Meeldijk, die historicus is en in die rol veel onderzoek doet naar vermiste schepen op zee, heeft aan zijn partijleider laten weten dat hij de context van de afbeeldingen niet kende. Volgens Van der Plas is hij er al veel eerder op gestuit, toen het Nederlands elftal ook tegen de Engelsen speelde. Hij heeft haar laten weten dat hij de plaatjes toen heeft bewaard en nu weer online heeft gezet.

Volgens Van der Plas is er sprake van ’een domme fout’. Meeldijk had volgens haar ’geen kwade bedoelingen’.