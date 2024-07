Bij de VVD groeit onvrede en opstand tegen PVV

Een groep van twintig VVD'ers is een petitie gestart om hun zorgen te uiten over de samenwerking met de PVV . Ze willen dat het liberalisme terugkomt in de partij en dat de bestuurlijke en morele ondergrenzen worden bewaakt. Deze petitie heeft al snel meer dan 200 handtekeningen verzameld en benadrukt de noodzaak van een breder debat binnen de partij. Een van de ondertekenaars is oud-kamervoorzitter Weisglas . Binnen de Tweede Kamerfactie zijn er minstens drie leden die tegen samenwerking met de PVV waren en vermoedelijk nog steeds zijn.

Veel VVD -leden, vooral uit de liberale vleugel, voelen zich ongemakkelijk met de samenwerking met de PVV vanwege de radicale standpunten van de PVV, vooral op het gebied van immigratie en islam. Deze standpunten worden gezien als onverenigbaar met de liberale waarden van de VVD, zoals vrijheid, gelijkheid en non-discriminatie.

Er is ook kritiek op de beoogde PVV-bewindspersonen, die door veel VVD'ers als ongeschikt voor hun ambt worden beschouwd. Dit heeft geleid tot verdere spanningen binnen de partij.

De onvrede wordt ook publiekelijk geuit , met prominente VVD-leden die hun zorgen uitspreken en zelfs overwegen hun lidmaatschap op te zeggen als er niets verandert. Er is een duidelijke roep om terug te keren naar de liberale waarden en om een breder debat binnen de partij te voeren over de koers en de samenwerking met de PVV.

Historisch gezien heeft de VVD altijd geprobeerd om geen ruimte te laten voor partijen rechts van hen, zoals verwoord door Mark Rutte met de uitspraak van Franz Josef Strauss: "Rechts von uns dulden wir keiner". De opkomst van de PVV en de samenwerking met hen wordt gezien als een mislukking van deze strategie

Tot nu toe slagen Yesilgoz en de andere aanhangers van de huidige lijn er in de onvrede te negeren. Maar er is nog maar een rel rond een racistische minister nodig om het kruidvat te laten ontploffen

De tekst van de petitie:

Vrijheid, respect en fatsoen

Liberalisme weer terug in de VVD

"Wij zijn leden van een partij die werd opgericht om een vuist te maken tegen dogmatische stromingen. Een partij met duidelijke ideologische wortels: het liberalisme. Een thuishaven voor iedereen die de vrijheid, respect en fatsoen omarmt. Een partij die de veiligheid en het welzijn van alle Nederlanders wil bevorderen.

En liberalen zwijgen niet als extremen opkomen. Liberalen spreken. Bewaken de vrijheid, respect en fatsoen. Niet enkel op papier, maar in woord en daad.

Maar dat is nu niet het geval. Nu doen we mee. We maken gedrag en zaken mogelijk, die vorig jaar nog ondenkbaar waren in het bestuur van ons land.

We maken ons grote zorgen over de coalitie waar wij in zijn gestapt. De politiek die wordt bedreven door partners uit deze coalitie past niet bij ons.

We zijn volgens de boiling frog dynamiek terechtgekomen in een situatie waar we als liberale partij nooit in terecht hadden mogen komen. We tolereren schadelijke situaties veel te lang en we verliezen de kracht om daar nog uit te komen.

Wij als VVD-ers maken deze coalitie, deze keuzes en dit gedrag mogelijk. Wij dragen hiervoor collectief verantwoordelijkheid, maar ook individueel. Het is nu ook onze verantwoordelijkheid niet langer weg te kijken, ons uit te spreken en grenzen te stellen.

De partij is van ons, als leden. De politici in Den Haag zijn namens ons aangesteld om de koers die is uitgestippeld door de leden, te varen. We willen nu duidelijk zijn over onze niet-onderhandelbare liberale principes, waarden en idealen, zoals vrijheid, respect en verdraagzaamheid.

Zo zorgen we ervoor dat onze mensen niet in het moment zelf, als de druk toeneemt, verkeerde beslissingen nemen.

Wij willen liberalisme terug in onze partij.

We gaan het bestuur en de partijleider houden aan de belofte om het debat terug te brengen in de partij. We gaan het echte gesprek voeren over onze normen en waarden, over waar voor ons de morele en bestuurlijke ondergrens ligt.

Vanuit vrijheid, respect en fatsoen zullen we de komende tijd die grenzen omschrijven op het gebied van rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid, gelijke kansen, de scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting, non-discriminatie.

We zullen deze ondergrenzen als partij gebruiken bij het beoordelen van de uitwerking in het Regeerprogramma én zullen door de fractie gebruikt worden tijdens de APB in september. Het debat over deze grens zal intens, transparant en in alle openheid gevoerd moeten worden.

Het is ons voornemen dit debat samen met de politieke top en het verenigingsbestuur vorm te geven. Om zo in onze partij op een volwassen manier het echte gesprek te voeren over hoe we terecht zijn gekomen in deze bizarre situatie. En wat onze weg voorwaarts is om het liberalisme weer terug te krijgen in onze partij en het land. Om als VVD weer liberaal de toekomst tegemoet te gaan. Waar dat ook gaat eindigen.

Daarin pakken we als leden assertiever en actiever een rol dan we tot nu toe deden. Samen met het bestuur en de partijleider. Mocht daar geen mogelijkheid voor zijn, dan zullen we dit zelf vormgeven. Onze partij is van ons, en soms te belangrijk om alleen aan het bestuur of de politiek over te laten.

Zoals onze partijleider altijd zegt: bemoei je ermee!Precies dat gaan we doen."