VVD en NSC rijden 'Trojaans paard' rechtstaat in, zegt Timmermans

DEN HAAG (ANP) - De VVD en NSC rijden met de PVV een "Trojaans paard" de democratische rechtstaat in, zegt Frans Timmermans, de partijleider van GroenLinks-PvdA, in het debat over de regeringsverklaring. "Wilders verwoordde het zo: Nederland wordt weer van ons. En daarmee zegt hij ook impliciet: Nederland is niet van ons allemaal." Hij ziet hierin "afrekenpolitiek" richting mensen die de visie van Geert Wilders niet delen en wat de PVV-leider betreft niet in Nederland horen.

Wilders zingt volgens de linkse oppositieleider al "ruim twintig jaar hetzelfde valse lied". Het is Timmermans opgevallen dat de PVV-leider sinds de verkiezingen afstand heeft genomen van eerder verkondigde radicale standpunten, maar is daar niet van overtuigd. "Regelmatig wordt zijn ware aard hem te machtig en zingt hij dezelfde valse tonen."

De rechtstaatverklaring die de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben afgesproken, stelt Timmermans evenmin gerust. Tijdens de informatiefase had Pieter Omtzigt nog ondanks deze verklaring onvoldoende vertrouwen in een samenwerking met de PVV, memoreert de linkse politicus. Tegenwoordig gebruikt de NSC-leider de verklaring om uitlatingen van PVV-ministers Marjolein Faber (Asiel en Migratie) en Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) "wit te wassen", vindt de leider van GroenLinks-PvdA.