Caroline van der Plas: 'Ik ben partijleider, ik ben fractievoorzitter, ik ben Kamerlid en onderhandelaar. Ben je dan dom?'

Caroline van der Plas kijkt in het AD terug op de formatie. En dan vooral over de overwinning van BBB. Het hele ministerie van Landbouw en Volkshuisvesting. "Wij hebben altijd gezegd: wij willen het ministerie van Landbouw. Niet omdat ik denk dat dat één groot feest wordt. Integendeel, ik denk dat het moeilijk en heel zwaar wordt. Want als blijkt dat het niet gaat zoals wij hopen dat het gaat, ligt mijn hoofd op het hakblok."

Wat ze het ergst vond in de formatie.

,,Het alleen thuiskomen. Daar zat ik dan, aan mijn houten tafel in Den Haag, midden in de nacht. Gordijnen dicht, alleen de keukenlamp aan. Nou, dan drink je nog een wijntje en zit je een beetje te kijken op je telefoon omdat je al het nieuws hebt gemist, want je zit de hele dag in dat hok. Dan borrelt er nog zóveel in je hoofd... En dan denk je toch: ik zit hier gewoon alleen. Zonder advies, zonder arm om je schouder, zonder gezelligheid... Ik was er ook echt he-le-maal klaar mee aan het einde."

Waarin BBB het verschil heeft gemaakt in de formatie

,,We hebben mensen aangesproken op het gedrag dat ze vertonen. Pieter is bijvoorbeeld een vrij emotioneel mens, maar op een gegeven moment was ik er wel een beetje klaar mee. Toen heb ik gezegd: 'Ik ben het nu gewoon zat. Stop hiermee'. Ik wil Pieter niet verkeerd neerzetten, maar als je altijd maar faciliteert en zegt 'laat maar', dan blijft het zo. Op een gegeven moment moet iemand ook een signaal krijgen."

Waarom het haar raakt dat ze wordt afgeschilderd als dom

,,Het is ten eerste niet waar. Het is iets om ons bewust te beschadigen. Én het is iets wat mij tot op de dag van vandaag achtervolgt. Ik háát het. Ik trek me echt niet alles aan. Maar als ik élke dag te horen krijg dat wij maar een stelletje dommeriken zijn die niet weten waar ze mee bezig zijn, dan doet dat wel wat met je. Dan denk ik: potverdorie! We hebben in vijf jaar tijd een partij opgericht die de grootste is in alle provincies, in de Eerste Kamer, die in alle waterschapsbesturen zit, die zeven zetels heeft in de Tweede Kamer, die in de coalitie zit. Ik ben partijleider, ik ben fractievoorzitter, ik ben Kamerlid en onderhandelaar. Ben je dan dom?! Ik vind dat onrecht."