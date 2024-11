COA: asiel kan goedkoper met spreidingswet, zonder noodopvang

"Bezuinigen in de asielsector kan zeker", zegt Joeri Kapteijns, bestuurder bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij reageert daarmee op de voorgenomen bezuinigingen op asiel van minister Faber, waarover deze week fel gedebatteerd werd in de Tweede Kamer. "Ik denk dat er zo 1 miljard af kan van de huidige begroting als we stoppen met die noodopvang en gaan werken aan reguliere opvanglocaties", aldus Kapteijns in het radioprogramma Argos.

Deze week verdedigde minister Faber van Asiel en Migratie haar begroting in de Tweede Kamer. Een van de opvallendste plannen: een voorgenomen bezuiniging van ruim twee derde op de begroting voor asielopvang. Volgens Faber zal de asielinstroom dankzij het 'strengste asielbeleid ooit' komend jaar aanzienlijk afnemen. Ook kan de asielopvang een stuk soberder. Daarom wordt de begroting in 2027 teruggebracht van 9,8 naar 2,9 miljard euro.

"Een noodopvanglocatie is gemiddeld 2 tot 3 keer duurder dan een reguliere locatie, dus wij willen dolgraag van die noodopvang af", zegt Kapteijns. "En de weg daarnaartoe is het maken van stabiele locaties voor langere perioden. Want zo werkt het nou eenmaal. Hoe langer je ergens kan blijven, hoe goedkoper het wordt." Volgens Kapteijns is de spreidingswet daarvoor nodig.