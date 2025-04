Drie grafieken: zoveel meer is de wereld gaan uitgeven aan defensie

Wereldwijd zijn de defensie-uitgaven opgelopen tot 2,7 biljoen dollar. Meer dan honderd landen hebben hun budget opgeschroefd. Europa geeft zelfs meer uit dan in de periode van de Koude Oorlog, met name door de oorlog in Oekraïne.

Maar ook het Midden-Oosten spendeert 15 procent meer aan defensie dan een jaar eerder. Dat komt vooral door de oorlog van Israël en Gaza.

De landen met de grootste stijging van hun oorlogsbudget zijn Guyana (+78 procent), Myanmar (+66 procent), Israël (+65 procent), Libanon (58 procent) en Zimbabwe (52 procent). De defensie-uitgaven van Rusland zijn met 38 procent omhooggegaan, maar ook in veel Europese landen zijn forse stijgingen te zien: Nederland (+35 procent), Zweden (+34 procent), Polen (+31 procent) en Duitsland (+28 procent).

De Verenigde Staten staan nog steeds ver bovenaan als het gaat om geld dat naar defensie gaat. 37 procent van het wereldwijde militaire budget is afkomstig van de VS, gevolgd door China met 12 procent en Rusland met 5,5 procent. Duitsland staat op plek 4 met 3,3 procent.

Hieronder volgen drie grafieken waarin je kunt zien waar en in welke mate de defensiebudgetten omhoog zijn gegaan: