Spaanse weerdienst: geen weerfenomeen als oorzaak stroomstoring

MADRID (ANP) - De Spaanse weerdienst AEMET stelt dat de grootschalige stroomstoring in Spanje en Portugal niet kan zijn veroorzaakt door een 'zeldzaam atmosferisch fenomeen', waar de Portugese netbeheerder het over had. AEMET heeft maandag niet dat soort verschijnselen of grote temperatuurschommelingen kunnen waarnemen.

Er is nog veel onduidelijk over de oorzaak van de stroomuitval. Volgens de Portugese premier Luís Montenegro lag de oorzaak in elk geval bij het netwerk in Spanje. De Spaanse netbeheerder Red Eléctrica wees op een ontkoppeling van het Franse netwerk, maar specificeerde niet hoe dat dan gebeurd zou zijn.

Eerder spraken bewindslieden over een cyberaanval als mogelijkheid, maar later stelden de autoriteiten dat daar geen aanwijzingen voor zijn.