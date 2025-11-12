Epstein: Trump wist alles en bracht veel tijd door met een van mijn meisjes

Uit de e-mails blijkt ook dat Trump meer wist over zijn misbruik dan hij heeft toegegeven.

Trump heeft nadrukkelijk ontkend dat hij betrokken was bij of kennis had van Epsteins sekshandelpraktijken. Hij heeft gezegd dat hij en Epstein, de in ongenade gevallen financier die in 2019 zelfmoord pleegde in een federale gevangenis, ooit bevriend waren, maar ruzie kregen

Maar Democraten in de House Oversight Committee zeiden dat de e-mails, die zij uit duizenden pagina's aan documenten hadden geselecteerd, nieuwe vragen opriepen over de relatie tussen de twee mannen. In een van de berichten beweerde Epstein stellig dat Trump “op de hoogte was van de meisjes”, van wie er later door onderzoekers velen minderjarig bleken te zijn. In een ander bericht vroeg Epstein zich af hoe hij vragen van de media over hun relatie moest beantwoorden, nu Trump een nationale politieke figuur aan het worden was.

De drie afzonderlijke e-mailwisselingen die woensdag werden vrijgegeven, dateren allemaal van na de schikking die Epstein in 2008 in Florida trof in verband met aanklachten wegens het aanzetten tot prostitutie, waarbij federale aanklagers overeenkwamen geen vervolging in te stellen. Ze dateren van jaren nadat Trump en Epstein begin jaren 2000 naar verluidt ruzie hadden gekregen. Eén was gericht aan Ghislaine Maxwell, de vertrouwelinge van Epstein, terwijl twee andere waren gericht aan auteur Michael Wolff.