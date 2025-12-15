Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

Veel ouders merken pas (te) laat dat hun kind niet gewoon eigenwijs is, maar ronduit verwend. Je gunt je kinderen een leuk leven, misschien wil je wel aardig gevonden worden en 'ja' zeggen is vaak simpeler dan 'nee' zeggen. Psychologen waarschuwen dat overmatige toegeeflijkheid op termijn samenhangt met meer angst, minder zelfcontrole en problemen in relaties en schoolloopbanen.

Signalen dat je te ver bent gegaan

Een belangrijk alarmsignaal is hoe je kind reageert op grenzen. Als elke “nee” verandert in een drama, met schreeuwen, onderhandelen of jou emotioneel onder druk zetten, dan is dat geen sterke wil meer maar aangeleerde macht: het kind heeft ervaren dat genoeg druk uiteindelijk loont. Kinderpsychologen beschrijven dit als een gevolg van “overindulgence”: ouders geven toe om conflict en frustratie te vermijden, waardoor een kind nooit leert dat teleurstelling óók bij het leven hoort. ( Raising Likeable, Responsible, Respectful children

Ook de afwezigheid van dankbaarheid is een typisch teken. Onderzoek laat zien dat verwendere kinderen vaker een gevoel van entitlement ontwikkelen: ze vinden dat zij speciaal behandeld moeten worden en dat cadeaus, uitjes en schermtijd min of meer vanzelfsprekend zijn. Als “dank je wel” en “alsjeblieft” verdwijnen, maar eisen en kritiek toenemen (“is dit alles?”), dan is de balans zoek.

Ten slotte zie je het aan verantwoordelijkheid en frustratietolerantie. Verwend opgegroeide kinderen doen minder graag klusjes, schuiven schuld af op anderen en hebben moeite met verliezen of wachten op hun beurt. Langlopende studies koppelen dit soort toegeeflijk ouderschap aan jongeren met minder zelfbeheersing, meer emotionele problemen en zelfs slechtere gezondheidsgedragingen, zoals ongezond eten en weinig bewegen.

Wat helpt wél?