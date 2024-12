Omtzigt weer eens driftig, loopt weg uit interview met WNL op Zondag

Pieter Omtzigt is tijdens een vooraf opgenomen interview met Rick Nieman voor WNL op Zondag weggelopen, na een vraag over zijn naar verluidt emotionele gedrag tijdens de formatieonderhandelingen. Omtzigt keerde na korte tijd weer terug en vervolgde het vraaggesprek. Het gesprek ging onder meer over de vraag of hij vaak kwaad wordt en of hij voldoende zelfbeheersing heeft.

Nieman hield Omtzigt voor dat de formatieonderhandelingen volgens de andere partijleiders zeer stroef verliepen door het gedrag van de NSC-leider. Omtzigt kwam niet tot een antwoord en vroeg het interview even te stoppen. Hij raakte zichtbaar geïrriteerd toen Nieman vroeg waarom dat nodig was. De camera's liepen nog een kleine minuut door, terwijl beide heren zwijgend tegenover elkaar zaten.

Na een knip in de montage ging het interview verder. Omtzigt antwoordde op Niemans vraag dat het niet altijd prettige onderhandelingen waren en dat vanaf het begin van de formatie over elkaar werd gelekt. Hij zegt "tientallen" voorbeelden te hebben van informatie die werd gelekt.