Dit wordt volgens Airbnb dé reisbestemming van 2025

Traditiegetrouw maken de grote reiswebsites hun topbestemmingen voor het nieuwe jaar bekend. Airbnb stuurt ons de Atlantische Oceaan over. Volgens de boekingssite moeten we in 2025 naar Puerto Escondido in Mexico.

"Dit strandparadijs aan de Pacifische kust van Oaxaca wordt steeds populairder als bestemming voor groepsreizen, vooral in de eerste week van januari”, schrijft Airbnb over de badplaats.

Het platform keek naar het aantal zoekopdrachten en vergeleek die met een jaar eerder. Samen met cijfers over favoriete plaatsen van 2024 komt Airbnb tot een top 25 van populairste vakantiebestemmingen voor volgend jaar:

Puerto Escondido, Mexico Green Bay, VS Tokio, Japan Palermo, Sicilië Cartagena, Colombia Charleston, VS La Serena, Chili Kyoto, Japan Vancouver, Canada Mumbai, India Mar del Plata, Argentinië Hua Hin, Thailand Manly, Australië Sevilla, Spanje Bad Staffelstein, Duitsland Baton Rouge, VS Combloux, Frankrijk Chiang Mai, Thailand Cardiff, Verenigd Koninkrijk Les Deux Alpes, Frankrijk Whitsundays, Australië Florianópolis, Brazilië Houston, VS Brasília, Brazilië Jacksonville, VS

Bron: Airbnb