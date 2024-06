Groot deel rijkdom familie Van Oranje te danken aan slavernij

De Oranjes hebben zeker 545 miljoen euro verdiend (in prijzen van nu) aan de Nederlandse kolonies, waar slavernij wijdverbreid was. Dat is een van de resultaten van onderzoek naar het slavernijverleden. Het gaat om een eerste schatting over de periode van 1675 tot 1770.

Tot 1848 waren de Oranjes geen symbool, maar hadden ze macht en die gebruikten ze ook voor het maken van winst in de kolonies, leert een onderzoek dat op verzoek van de Tweede Kamer werd ingesteld. Volgens het onderzoek konden de kolonies zo winstgevend zijn omdat de arbeid zeer goedkoop was door slavernij of andere vormen van dwangarbeid.

Historici zeggen al langer dat de familie Van Oranje-Nassau zeer betrokken was bij de koloniale overheersing van het toenmalige Nederlands-Indië, Suriname en de Caraïbische eilanden.

Koning Willem-Alexander heeft al opdracht gegeven voor een onderzoek dat gaat over de rol van zijn voorgeslacht in de slavernij.