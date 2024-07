Harris heeft al genoeg steun van gedelegeerden voor nominatie

Vicepresident Kamala Harris heeft maandag genoeg gedelegeerden achter zich geschaard om de Democratische presidentiële nominatie binnen te halen, heeft ze zelf bekend gemaakt. De oud-hoofdaanklager van Californië moet nu alleen nog formeel genomineerd worden om het op te nemen tegen Donald Trump in de presidentsverkiezing op 5 november.

Volgens een telling van persbureau Associated Press heeft Harris al de steun van zeker 2471 van circa 4000 gedelegeerden, ruim boven de eenvoudige meerderheid die ze nodig heeft voor de nominatie.

De telling is onofficieel, aldus AP, omdat het Democratische afgevaardigden nog vrij staat om te stemmen op de kandidaat van hun keuze bij een online stemming. Toch zegt Harris in een verklaring via X dat ze ernaar uitkijkt om binnenkort de nominatie formeel te aanvaarden. Ook hebben de meeste partijkopstukken, onder wie president Joe Biden, Harris al hun steun toegezegd. De nominatie lijkt daarmee een formaliteit.

"De verkiezing biedt een duidelijke keuze tussen twee visies", zegt Harris in de verklaring. "Donald Trump wil met het land terug naar een tijd waarin velen niet dezelfde vrijheden en rechten genoten. Ik geloof in een toekomst met een sterkere democratie, recht op abortus en waarin iedereen erop vooruit kan, en niet alleen overleeft."

Nadat Biden zondag zijn herverkiezingscampagne had gestaakt, spraken onder anderen Democratische zwaargewichten Bill Clinton, Gavin Newsom, Pete Buttigieg en Nancy Pelosi hun steun uit voor de 59-jarige Harris. Daarbovenop zamelde ze een recordbedrag van 81 miljoen dollar (74,4 miljoen euro) in binnen 24 uur nadat ze haar kandidatuur bekend maakte.