Terughoudende werkgevers drukken resultaten Randstad

DIEMEN (ANP) - Uitzendconcern Randstad heeft de resultaten in het tweede kwartaal zien teruglopen, doordat werkgevers voorzichtiger zijn geworden met het aannemen van extra personeel en uitzendkrachten. "De marktomstandigheden bleven in veel van onze werkgebieden uitdagend", zegt Randstad-topman Sander van 't Noordende.

De omzet van Randstad nam in het tweede kwartaal af met 6 procent naar iets meer dan 6 miljard euro, in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Tegelijkertijd zag het uitzendconcern de winst bijna halveren naar 78 miljoen euro. Vooral in Duitsland verslechterden de resultaten van Randstad, waar de omzet met 14 procent terugliep.