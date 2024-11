Het kabinet bereidt ontmanteling van IND en COA voor

Het kabinet bereidt een bijna totale sanering van de IND en het COA voor. In 2028 verliezen de uitvoeringsorganisaties zo'n 85 procent van hun budget, en staan 8 op de 10 medewerkers op straat. Met deze bezuiniging speculeert minister Faber (Asiel en Migratie) op de door dit kabinet beoogde reductie van de instroom.

Dit blijkt uit een analyse van de begroting Asiel en Migratie door Vrij Nederland. Het kabinet neemt hiermee alvast een voorschot op Wilders' belofte om de grenzen te sluiten voor asielzoekers . In de prognoses rekent het kabinet met een duikvlucht van het aantal asielzoekers in 2028. Op basis van de stukken is het volstrekt onduidelijk waarom de instroom dat jaar plots zo snel zou afnemen.