Lady Gaga, Oprah en Katy Perry bij rally's Harris in Pennsylvania

Zangeressen Lady Gaga, Katy Perry en Jazmine Sullivan treden maandag op bij rally's van de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris in de staat Pennsylvania. Het zijn de laatste rally's voor de verkiezingen dinsdag plaatsvinden.

Bij de rally in Philadelphia, waar naast Lady Gaga en Sullivan ook onder anderen The Roots, Fat Joe en DJ Jazzy Jeff optreden, zal ook talkshowhost Oprah Winfrey haar opwachting maken. Katy Perry is de hoofdartiest van de rally in Pittsburgh, waar ook Andra Day en D-Nice het podium zullen betreden.

De afgelopen tijd uitten meerdere Amerikaanse beroemdheden hun steun voor Harris als nieuwe president. Onder anderen Beyoncé, Bruce Springsteen, Cardi B en Willie Nelson traden op bij een rally van Harris.