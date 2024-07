Het Westen geeft Oekraïne eindelijk een toestemming om 'de kop van de slang af te snijden'

Met het opheffen van belemmeringen die Oekraïne meer manieren geven om zijn wapens te gebruiken, waaronder het rechtstreeks aanvallen van Rusland, geeft het Westen Oekraïne eindelijk een kans om op de juiste manier terug te vechten tegen Rusland, zeggen experts.

Rusland lanceert veel van zijn drone en raketaanvallen van binnen zijn eigen grenzen en verzamelt troepen en uitrusting in eigen land voor offensieve aanvallen op Oekraïne.

Maar Oekraïne kon lange tijd alleen maar gebruikmaken van langeafstandsdrones om doelen in Rusland aan te vallen. Het heeft treffers gescoord op luchtmachtbases en andere doelen, maar niet op de manier waarop dat zou kunnen met meer specifiek wapentuig. Dat mocht niet van de VS en de NAVO.

Kolonel Hamish de Bretton-Gordon, voormalig bevelhebber van de chemische, biologische, radiologische en nucleaire strijdkrachten van het VK en de NAVO, vertelde aan Business Insider dat de beperkingen voor Oekraïne "belachelijk" waren. Het Westen "gaf de Russen zoveel voordeel", zei hij.

Andere analisten hebben het beschreven dat Oekraïne met één hand op de rug gebonden moest vechten.

Maar veel van de internationale partners van Oekraïne veranderden hun standpunt en kondigden eind mei aan dat het door oorlog verscheurde land de wapens die zij leverden mocht gebruiken om achter militaire doelen op Russisch grondgebied aan te gaan.

Er zijn nog steeds beperkingen, zoals de Amerikaanse regels voor de ATACMS (Army Tactical Missile Systems), Maar Oekraïne heeft eindelijk toestemming gekregen om in ieder geval enkele wapens te gebruiken tegen doelen in Rusland, aldus de Bretton-Gordon, en dat geeft het land een kans om "de kop van de slang af te hakken".

Oekraïne kan nu vechten

De veranderingen betekenen dat de Oekraïense strijdkrachten zich kunnen richten op Russische luchtverdediging op Russisch grondgebied, evenals op sommige van de vliegtuigen en andere wapensystemen die op hen vuren, waarbij de bron wordt uitgeschakeld in plaats van te proberen raketten en drones te onderscheppen als ze al in de lucht zijn.

De Bretton-Gordon merkte op dat veel Russische raket- en droneaanvallen vanuit Rusland zelf worden gelanceerd. "Als je ze niet daadwerkelijk kunt aanvallen voordat ze opstijgen, ben je al 10-nul achter."

George Barros, een Rusland-analist bij de in de VS gevestigde denktank Institute for the Study of War (ISW), zei dat de verandering een grote verbetering zou moeten zijn voor de effectiviteit van Oekraïne.

"Ik denk dat analisten die de afgelopen twee jaar hebben nagedacht over de Oekraïense capaciteiten op het slagveld, grotendeels werden beperkt door bepaalde aannames," zei hij. "Eén belangrijk punt was dat de gevechtslinies in Oekraïne echt niet veel kunnen verbeteren omdat de Oekraïners niet effectief aan gecombineerde wapenoorlogvoering kunnen doen."

Er zijn enkele institutionele uitdagingen geweest binnen het Oekraïense leger die dergelijke operaties hebben belemmerd, maar het is ook belemmerd door een gebrek aan luchtsteun voor grondtroepen.

Barros zei dat Oekraïne kan beginnen met het uitschakelen van Russische raket- en luchtverdedigingssystemen, waardoor de Oekraïense luchtmacht, inclusief de F-16's wanneer die arriveren, en de troepen op de grond kunnen oprukken op een manier waartoe ze eerder niet in staat waren.

Nu de grensgebieden van Rusland niet langer veilig zijn, kan het zijn dat het zijn wapensystemen verder van Oekraïne moet terugtrekken, waardoor het minder goed in staat is om het land aan te vallen. Dit verhoogt ook de druk op andere delen van de Russische strijdkrachten.

Professor Michael Clarke, een Rusland- en Oekraïne-expert en een Britse adviseur voor nationale veiligheid, zei: "de mogelijkheid om meervoudig gelanceerde raketsystemen op Russisch grondgebied te gebruiken - en F-16's als het erop aankomt, dat zal, denk ik, een steeds groter effect hebben."

De VS laten Oekraïne nog steeds niet diep in Russisch gebied aanvallen om daar militaire doelen te bereiken, wat betekent dat Oekraïne geen langeafstandswapens zoals ATACMS kan gebruiken om daar te raken waar sommige aanvallen van Rusland nog steeds vandaan komen. In plaats daarvan heeft Oekraïne zijn toevlucht moeten nemen tot zelfgemaakte opties, zoals zijn Neptune-raketten, antischipwapens die zijn aangepast voor aanvallen over land, of zijn langeafstandsdrones.

De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy zei zondag dat de partnerlanden van Oekraïne de beperkingen op het raken van militaire doelen in Rusland verder moeten versoepelen. Hij zei dat de resterende beperkingen het moeilijk maken om de dodelijke glijbomaanvallen van Rusland te stoppen, die worden gelanceerd vanaf straaljagers die buiten het bereik liggen van oorlogsvliegtuigen zoals de Russische Su-34 jachtbommenwerpers.

Experts en Oekraïense functionarissen zeggen dat de nieuwe regels al een verschil hebben gemaakt in Kharkiv, ook al zijn ze nog geen maand geleden veranderd.

Rusland begon een nieuw offensief tegen Kharkiv op 10 mei, waarbij dodelijke raketaanvallen werden gelanceerd en het leger langzaam naar voren werd geschoven. Maar het aanvalstempo van Rusland is vertraagd sinds de toestemmingen van Oekraïne eind mei veranderden, en de Russische grondoperaties zijn ook vertraagd.