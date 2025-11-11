Hoe ziek is Poetin?

De geruchten over de gezondheid van Vladimir Poetin steken opnieuw de kop op door een recent gepubliceerde video, waarin zijn handen opvallend verschrompeld en met zichtbare aderen lijken. Dit leidt tot veel speculatie op sociale media, vooral vanuit Oekraïense bronnen. Medische experts benadrukken echter dat op basis van zulk beeldmateriaal géén medische conclusies kunnen worden getrokken.

Het Kremlin ontkent structureel gezondheidsproblemen en stelt dat Poetin gezond is. Desondanks worden de speculaties steeds hardnekkiger en duiken ze regelmatig op, zeker sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. In het verleden suggereerden geruchten dat Poetin zou lijden aan onder andere Parkinson of kanker, maar bewijs daarvoor is nooit geleverd. Zelfs artsen geven aan dat alleen het uiterlijk van de handen, zoals zichtbaar opgezwollen aderen, onvoldoende is om een echte diagnose te stellen.

Kortom, op dit moment zijn er alleen speculaties, maar géén bevestiging van ernstige ziekte bij Poetin. Zijn gezondheid blijft een onderwerp van discussie, vooral aangewakkerd door tegenstanders en commentatoren, maar betrouwbare medische informatie ontbreekt.​