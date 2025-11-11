Brussel ziet Nederland als risicoland voor migratiedruk

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie ziet Nederland als risicoland voor migratiedruk. Dat concludeert de Commissie op basis van het jaarlijkse Europese asiel- en migratieverslag. Het verslag kijkt naar de migratie naar de EU tussen juli 2024 en juni van dit jaar.

In het verslag wordt een risicoanalyse gedaan op basis van het aantal migranten, asielaanvragen, bruto binnenlands product en grootte van de bevolking per lidstaat. Voor Nederland geldt dat er zogeheten risico op migratiedruk is, net als in België, Duitsland, Frankrijk, Polen en Ierland.

In landen in deze categorie zijn er bijvoorbeeld veel migranten, staan opvangsystemen onder druk of is migratie als wapen ingezet, zoals in Polen een tijd het geval was. Dat Nederland in deze categorie valt, betekent dat het aanspraak mag doen op bijvoorbeeld financiële steun uit de zogeheten 'toolbox'. Die toolbox valt onder het EU-migratiepact dat in juni van kracht wordt.

Spreidingswet

De lidstaten waar sprake is van migratiedruk zijn Griekenland, Spanje, Italië en Cyprus. Dit door het hoge aantal migranten dat de landen binnenkomt. Deze vier landen mogen straks aanspraak doen op de Europese variant van de spreidingswet, waarbij migranten door andere lidstaten worden overgenomen.

Eurocommissaris Magnus Brunner (Migratie) heeft inmiddels een voorstel ingediend voor de spreidingswet maar daarbij niet openbaar gemaakt hoeveel migranten lidstaten dan voor een ander EU-land zouden opvangen. Overeenstemming daarover laat hij aan de lidstaten.

Nederland, België, Duitsland, Zweden en Finland hebben eerder aangegeven pas een spreidingswet te willen als de Dublinregels strenger worden nageleefd. Daarin staat dat het EU-land waar een asielzoeker asiel aanvraagt, verantwoordelijk is voor de afhandeling daarvan.