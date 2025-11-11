ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dijksma: strafeis tegen burgemeester van Istanbul is krankzinnig

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 17:58
anp111125155 1
UTRECHT (ANP) - Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, vindt de eis van meer dan 2000 jaar gevangenisstraf tegen burgemeester Ekrem Imamoglu van Istanbul "werkelijk krankzinnig". Zij schrijft aan het ANP dat zij en tientallen Europese burgemeesters blijven protesteren "totdat onze collega zijn vrijheid terugkrijgt".
Het Turkse Openbaar Ministerie diende 142 aanklachten in tegen Imamoglu. Hij is een belangrijke politieke tegenstander van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zit vast op verdenking van corruptie. Zijn arrestatie afgelopen maart leidde tot de grootste Turkse politieke protesten in meer dan tien jaar. De advocaat van Imamoglu ziet de beschuldigingen als volledig ongegrond en verwacht vrijspraak.
Dijksma zegt feller te gaan bepleiten "dat de Europese Commissie meer doet voor Imamoglu en de vele andere Turkse lokale bestuurders die recent zijn vastgezet" en benadrukt dat de beschuldigingen tegen Imamoglu niet bewezen zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

shutterstock_2310832313

De Franse baguette is in gevaar

91dd2994-f773-49bc-a569-fa8f150c66a5

Trump verbiedt visa voor dikke mensen (behalve als ze zowel dik als rijk zijn)

shutterstock_2622329979

Waarom sommige volwassenen moeite hebben om liefde te voelen – 7 ingrijpende jeugdervaringen

1024px-ancient_roman_road_of_tall_aqibrin

Deze digitale kaart laat je dwalen over 300.000 kilometer aan Romeinse wegen: 'Alle wegen leiden naar Rome'

anp101125174 1

BBB levert: BBB-fractievoorzitter verlaat Flevolandse politiek na taakstraf

Loading