Dijksma: strafeis tegen burgemeester van Istanbul is krankzinnig

UTRECHT (ANP) - Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, vindt de eis van meer dan 2000 jaar gevangenisstraf tegen burgemeester Ekrem Imamoglu van Istanbul "werkelijk krankzinnig". Zij schrijft aan het ANP dat zij en tientallen Europese burgemeesters blijven protesteren "totdat onze collega zijn vrijheid terugkrijgt".

Het Turkse Openbaar Ministerie diende 142 aanklachten in tegen Imamoglu. Hij is een belangrijke politieke tegenstander van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zit vast op verdenking van corruptie. Zijn arrestatie afgelopen maart leidde tot de grootste Turkse politieke protesten in meer dan tien jaar. De advocaat van Imamoglu ziet de beschuldigingen als volledig ongegrond en verwacht vrijspraak.

Dijksma zegt feller te gaan bepleiten "dat de Europese Commissie meer doet voor Imamoglu en de vele andere Turkse lokale bestuurders die recent zijn vastgezet" en benadrukt dat de beschuldigingen tegen Imamoglu niet bewezen zijn.