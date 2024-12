Hypocrisie ten top: Ministerie van Financiën betaalt eventuele boetes van eigen schijnzelfstandigen

Het ministerie van Financiën zet ook volgend jaar zzp’ers in voor de hersteloperatie Toeslagen, en hierbij wordt de wet openlijk overtreden: de staat belooft de eventuele boetes en naheffingen keurig te vergoeden. Zzp’ers in andere sectoren zijn woedend.

Er komt een speciale clausule in de contracten tussen het ministerie en de tussenpersonen die de zzp’ers leveren. Dat blijkt uit een brief aan de betrokken tussenpersonen, meldt vaksite Zipconomy.

Ophef

"Als u na 1 januari 2025 een naheffing krijgt van de werknemerspremies, dan zal de Dienst Toeslagen deze naheffing vergoeden, inclusief de eventuele boete die betrekking heeft op het werknemerspremiegedeelte, mits u de benodigde bewijsstukken kunt overhandigen", valt er te lezen.

Deze moreel verwerpelijke actie kost de belastingbetaler niks, omdat het geld uiteindelijk weer terugkeert in de schatkist. Maar het valt niet uit te leggen aan andere zzp’ers die mogelijk te maken krijgen met handhaving wat betreft schijnzelfstandigheid.

Geloofwaardigheid Belastingdienst

De Algemene Rekenkamer is niet te spreken over het inhuren van zelfstandigen via een ‘uitzonderingspositie’, en waarschuwt dat de geloofwaardigheid van de Belastingdienst in het geding is. "Het kan negatieve gevolgen hebben voor de werkzaamheden van belastinginspecteurs en de geloofwaardigheid van de Belastingdienst als bij de eigen organisatie honderden uitzonderingssituaties worden goedgekeurd", stelde de Rekenkamer al eerder.

Boete doorsturen? geen probleem!

Dat tussenpersonen nu ook boetes en naheffingen mogen doorrekenen aan het ministerie, lijkt die geloofwaardigheid nog verder aan te tasten. Zelfstandigen in andere sectoren, zoals de zorg, reageren woedend. Het gelijkheidsbeginsel wordt hier met een grote korrel zout genomen, terwijl de rest van Nederland wel op de wet DBA wordt afgerekend.

Deze zzp’ers spelen een sleutelrol in de complexe afhandeling van de toeslagenaffaire. En dat is precies de reden waarom het ministerie zegt niet zonder hen te kunnen. Maar roept dit argument dan niet ook vragen op voor andere sectoren?

Kamervragen

Tweede Kamerlid Thierry Aartsen (VVD) wil duidelijkheid en kondigt Kamervragen aan. "Dit is meten met twee maten: het kabinet houdt zich zelf niet aan de wet, maar zet de handhaving voor de rest van Nederland wel onverkort door."

Aartsen wijst op de problemen die elders door de wet DBA ontstaan, zoals bij huisartsenpraktijken of kinderopvangorganisaties. En de zorgsector heeft het misschien nog wel het zwaarst: GGZ Rivierduinen bij Leiden stelde onlangs een patiëntenstop in tot april 2025 vanwege een tekort aan psychiaters, veroorzaakt door de strikte handhaving van deze wet.

Bron: RTL