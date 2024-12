Korstanje zwemt op WK kortebaan opnieuw Nederlands record

BOEDAPEST (ANP) - Zwemmer Nyls Korstanje heeft zich met opnieuw een Nederlands record op de 50 meter vlinderslag geplaatst voor de halve finales van de WK kortebaan. De 25-jarige Nijmegenaar zwom in de voorrondes in Boedapest 21,62, ruim een tiende van een seconde onder zijn toptijd van vorige maand (21,74).

Topfavoriet Noè Ponti uit Zwitserland was de snelste in de series, in 21,53. Korstanje ging als tweede door, Thomas Verhoeven strandde (22,60). De halve finales zijn dinsdagavond, de finale woensdagavond.

Tessa Giele en Maaike de Waard plaatsten zich voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag bij de vrouwen. De Waard ging ook door op de 100 meter rugslag, Kira Toussaint niet.