In ruil voor een berg crypto mogen rijke fans naar Trump-feestje: "Ze kopen toegang tot de president"

Je hoeft geen goede connecties meer te hebben om met Donald Trump te dineren, een berg crypto werkt ook. In ruil voor een flinke investering in zijn eigen memecoin $TRUMP schuiven vanavond 220 vermogende fans aan bij een exclusief galafeest. De toegang: minstens 50.000 euro aan digitale Trump-valuta.

De hoogste bieders – 25 in totaal – kregen nog iets extra’s: een privérondleiding bij Trumps golfclub in Virginia én toegang tot een besloten receptie. Zij investeerden elk meer dan vier miljoen euro. "Steeds openlijker verdient de president miljoenen dollars en hij negeert alle regels", zegt correspondent Erik Mouthaan bij RTL Nieuws.

De timing van het evenement is opvallend gunstig voor de munt, die al maanden kelderde. Dankzij de aankondiging van het diner schoot de koers in één klap met ruim 50 procent omhoog. Inmiddels is er al voor 148 miljoen dollar aan $TRUMP verhandeld. "Die ging al drie maanden bergafwaarts, mede dankzij de handelsoorlog", stelt analist Bert Slagter.

Veel kritiek

Toch klinkt er stevige kritiek, onder meer over de herkomst van het kapitaal. Volgens Bloomberg is meer dan de helft van de gasten vanavond geen Amerikaan. In de top 25 zitten 19 buitenlandse investeerders, onder wie de omstreden cryptofiguur Justin Sun. Zij kochten hun munten via platforms als Binance. Daarmee ontvangt Trump dus geld uit het buitenland, iets wat volgens de Amerikaanse Grondwet verboden is. "Ze kopen immers toegang tot de president", aldus Mouthaan.

Trump trekt zich weinig aan van de ophef. Hij vergelijkt de situatie met reguliere donaties aan presidentscampagnes. Maar dat gaat volgens Mouthaan mank: "Want dat geld gaat niet naar de presidentskandidaten zelf, maar naar flyers of reclames." De $TRUMP-munt daarentegen levert Trump direct iets op: bij elke transactie vloeit een deel naar zijn bedrijf en hij bezit zelf 60 procent van de voorraad.

Daarbij heeft Trump ook regelgeving rond crypto tijdelijk stilgezet. De wetten die onder Biden waren ingevoerd na het cryptoschandaal rond Sam Bankman-Fried, liggen nu stil. Dat is volgens experts onethisch. "Omdat hij profiteert van iets waar hij als president zelf beleid over bepaalt," zegt Mouthaan.

De juridische gevolgen lijken echter beperkt. "Dit is de president met meer belangenverstrengeling dan welke president dan ook." Dat hij het zich kan permitteren, verbaast public affairs-expert Arco Timmermans nauwelijks meer: "Het illustreert alleen maar de schaamteloosheid van Trump en kennelijk ook dat hij ermee wegkomt."