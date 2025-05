Hof VS: Trump mag 350.000 Venezolanen beschermde status ontnemen

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de regering van Donald Trump maandag toestemming gegeven om ongeveer 350.000 Venezolanen die in de VS wonen hun tijdelijke beschermde status te ontnemen. Ze hadden deze status gekregen onder Trumps voorganger Joe Biden.

Trump beloofde het aantal deportaties fors op te voeren als onderdeel van een streng immigratiebeleid, maar met een beschermde status konden deze Venezolanen niet worden uitgezet. Minister Kristi Noem (Binnenlandse Veiligheid) besloot deze status in te trekken, maar een rechter in Californië zette daar een streep door. Rechter Edward Chen zei onder meer dat de intrekking van de status gebaseerd leek te zijn op "negatieve stereotypen".

Het ministerie van Justitie ging tegen dat besluit in beroep en krijgt nu gelijk van het Hooggerechtshof. De advocaten van het ministerie zeiden dat Chen "de controle over het immigratiebeleid" had weggehaald bij de uitvoerende macht van de regering.