Kabinet: btw naar 21,4 procent om gat in begroting te dichten, inflatie nog hoger

Het hoogste btw-tarief gaat volgend jaar omhoog van 21 naar 21,4 procent. Dat is althans wat het kabinet in petto heeft om een gat in de begroting te dichten, meldt het AD. Een verhoging van het hoogste tarief betekent dat de prijzen op kleding, je streamingabonnement, een nieuwe keuken of een auto omhooggaan.

De btw-verhoging ligt overigens nog niet vast, maar dit is wel het plan waar het kabinet naar neigt, bevestigen Haagse bronnen. Er moet 1,2 miljard euro aan extra belastingen worden opgehaald om de rijksbegroting sluitend te krijgen.

In november dwong een meerderheid in de Tweede Kamer namelijk af dat de btw-verhoging op sport, cultuur en boeken van tafel zou gaan. Sindsdien wordt achter de schermen gezocht naar een alternatieve belastingverhoging om dit mogelijk te maken. De 0,4 procentpunt bovenop het 21 procent-tarief levert een slordige 1,3 miljard op.