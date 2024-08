Kansloze presidentskandidaat Kennedy hengelt naar baan onder Harris (en Trump)

Onafhankelijk presidentskandidaat Robert F. Kennedy Jr. heeft vorige week via tussenpersonen gevraagd om een ontmoeting met vicepresident Kamala Harris, bericht The Washington Post. De politicus wilde naar verluidt de mogelijkheid bespreken dat hij een functie binnen de regering van de Democrate zou krijgen in ruil voor steun aan haar campagne. Ingewijden zeggen dat Harris en haar adviseurs daar geen belangstelling voor hebben getoond.

Kennedy sprak vorige maand ook al met de Republikeins presidentskandidaat Donald Trump over een mogelijke positie in diens volgende regering, schrijft de krant. Dat leidde toen niet tot een overeenkomst. Sommige adviseurs van Trump zouden zich hebben afgevraagd of het wel verstandig is om de bekende vaccincriticus een functie aan te bieden die verband houdt met de gezondheidszorg.

De onafhankelijke presidentskandidaat staat in peilingen ver achter op Trump en Harris en lijkt geen kans te maken de verkiezingen te winnen. De steun voor zijn kandidatuur brokkelde verder af nadat president Joe Biden zich had teruggetrokken als presidentskandidaat. Het 81-jarige staatshoofd schoof vervolgens Harris naar voren als vervanger. Kennedy probeert volgens de krant nu met eigen peilingen aan te tonen dat beide kandidaten politiek zouden profiteren van zijn steun.

Het team van Kennedy zou eerder ook al tevergeefs hebben geprobeerd Democraten ervan te overtuigen dat Kennedy een betere kandidaat voor hun partij zou zijn dan Biden. Sommige adviseurs van Trump, die anoniem wilden blijven, verwachten inmiddels dat Kennedy zich gaat terugtrekken als kandidaat en dan alsnog steun zal uitspreken voor Trump. Ze zeggen nog steeds contact te hebben met Kennedy en zijn team.