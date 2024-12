Militaire staatsgreep in Zuid-Korea

Zuid-Koreaanse troepen proberen het parlement van het land binnen te dringen, zo is te zien op livebeelden. Medewerkers van de parlementariërs proberen de diensten buiten de deur te houden. Het parlement wil vergaderen over het krijgsrecht dat is afgekondigd, maar zo'n bijeenkomst is onder dat krijgsrecht verboden.

Krijgsrecht

Eerder vandaag werd het krijgsrecht uitgeroepen onder het mom dat er extra dreiging is uit Noord-Vietnam. Het zou niet voor het eerst zijn dat militairen de macht grijpen in Zuid-Korea

Ondertussen heeft het parlement van Zuid-Korea gestemd voor het terugdraaien van de militaire noodtoestand, die is uitgeroepen door president Yoon Suk-yeol.

Europese Commissie

De Europese Commissie houdt "de situatie in de Republiek Korea nauwlettend in de gaten", zei een EU-woordvoerder desgevraagd tegen het ANP. "Dit is alles wat we op dit moment kunnen zeggen."

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol heeft dinsdag in een toespraak de militaire noodtoestand uitgeroepen. Hij zegt zo de constitutionele orde te willen verdedigen tegen communistische krachten uit het noorden.

China

China roept burgers in Zuid-Korea op voorzichtig te zijn nu de noodtoestand is uitgeroepen. De ambassade adviseert Chinezen ook om niet onnodig de deur uit te gaan en uit te kijken "bij het uitspreken van politieke opvattingen".

De Zuid-Koreaanse president heeft de noodtoestand uitgeroepen omdat de oppositie het land volgens hem in chaos stort. Veiligheidstroepen arriveerden vervolgens bij het parlementsgebouw. Daar gaan ook betogers naartoe.