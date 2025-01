Oplichterij: UMC sleept Plasterk voor de rechter vanwege diefstal van patent

Het Amsterdam UMC daagt Ronald Plasterk en het farmaceutisch bedrijf CureVac voor de rechter in de zogeheten ‘patentenkwestie’. Het ziekenhuis wil zijn deel van de uitvindingen die Plasterk voor zichzelf claimde terug en eist een schadevergoeding. Dat bericht NRC.

Plasterk heeft een patent waarvan hij heeft gedaan alsof het om zijn eigen vinding gaat. In feite zou hij niet in staat zijn geweest tot die vinding zonder het werk van UMC-wetenschapper Jan Koster

Het Amsterdam UMC eist nu via een civiele rechtszaak het mede-uitvinderschap en het mede-eigendom op van patenten en patentaanvragen. Daarnaast wil het ziekenhuis van zowel Plasterk als van CureVac een schadevergoeding. Dat bevestigt een woordvoerder van het ziekenhuis.

CureVac is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en productie van mRNA-vaccins en -therapieën. Het bedrijf kocht het patent van Plasterk en had kunnen weten dat deze iets verkocht wat niet alleen van hem was.

Zonder de onthulling van NRC tijdens de formatie van het huidige kabinet, was dat niet Schoof-1 geworden, maar Plasterk-1.

De woordvoerder wil niet zeggen hoeveel het ziekenhuis eist: „Wij doen nu geen uitspraken over bedragen, maar die hebben uiteraard een relatie met de verkoopwaarde van Plasterks bedrijf Frame Therapeutics aan Curevac, en de potentiële waarde van de patentaanvragen zelf.”

Het bedrijf werd door Plasterk voor 32 miljoen verkocht.

In een schriftelijke toelichting aan NRC laat het ziekenhuis desgevraagd weten: „Het gaat erom dat de rechten van zowel Jan Koster als van Amsterdam UMC niet zijn geëerbiedigd. En dat moet hersteld worden. Die patentaanvragen komen grotendeels voort uit met publiek geld gefinancierde kennis, dus een deel van de opbrengsten daarvan mag dan toch echt wel ten goede komen aan het publieke domein.”

Bijzonder is dat het Amsterdam UMC zijn claims niet alleen bij CureVac als huidig eigenaar van de patenten neerlegt, maar ook bij de privépersoon Plasterk. „Hij wist, dan wel had moeten weten, dat Jan Koster door zijn bijdrage mede-uitvinder was en hij heeft dat niet op de aanvraag vermeld/laten vermelden, en zo Amsterdam UMC eigendomsrechten onthouden”, aldus de schriftelijke verklaring van het ziekenhuis.