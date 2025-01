Trump wil dat Jordanië en Egypte meer Palestijnen opnemen

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jordanië en Egypte meer Palestijnse vluchtelingen uit de Gazastrook opnemen. Hij noemde het Palestijnse gebied "letterlijk een sloopterrein" en suggereerde het volledig "leeg te maken".

De oproep komt na het ingaan van het bestand in de Gazastrook, waar Israëlische aanvallen enorme verwoestingen hebben aangericht. "Bijna alles is kapot en mensen sterven daar, dus ik wil liever met een aantal Arabische landen samenwerken om op een andere locatie woningen te bouwen waar deze mensen misschien eindelijk in vrede kunnen leven." Er moet volgens Trump iets gebeuren na jaren van "ontzettend veel conflicten".

De president sprak zaterdag met de Jordaanse koning Abdullah. Trump complimenteerde de koning met de opvang van Palestijnse vluchtelingen en vroeg of hij nog meer mensen kon opnemen. Hij spreekt zondag naar verwachting met de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi.