Oprichter wetenschappelijk bureau NSC weg om foute minister

Ronald Voorn, die door NSC werd aangewezen om het wetenschappelijk instituut van die partij vorm te geven, laat weten hiermee te stoppen. „De reden hiervoor is dat het gedrag van een aantal kandidaat-bewindspersonen in het verleden direct strijdig is met de waarden en het democratisch ethos waar ik voor wil staan”, laat hij op LinkedIn weten.

Nog dit weekeinde legt Voorn zijn taken neer als ‘kwartiermaker’. Naar wie hij in zijn verklaring precies verwijst is niet met zekerheid te zeggen, maar vooral de beoogde PVV-bewindspersonen Marjolein Faber (minister van Asiel en Migratie) en Reinette Klaver (minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) kwamen de afgelopen tijd in het nieuws vanwege uitlatingen in het verleden.

NSC kondigde dit voorjaar aan een wetenschappelijk instituut op te richten. Bij zo’n bureau wordt veel nagedacht over de ideologie van een partij, maar het levert ook subsidie op. In een lezing verklaarde NSC-voorman Pieter Omtzigt juist dat het wetenschappelijk instituut er zou komen, omdat „de plannen om te regeren ingewikkeld zijn”.