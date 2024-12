De Oekraïense veiligheidsdiensten zaten achter de dood van de Russische generaal Igor Kirillov, meldt persbureau Reuters op basis van een veiligheidsbron. De liquidatie van het hoofd van de Russische stralings- en chemische verdedigingstroepen, luitenant-generaal Igor Kirillov, is een speciale operatie van de Veiligheidsdienst van Oekraïne (SBU), zo vertelden bronnen bij de speciale dienst aan Interfax-Oekraïne. "De scooter met explosieven werd tot ontploffing gebracht toen Kirillov en zijn assistent de ingang van een gebouw aan de Ryazansky Prospekt in Moskou binnengingen. Beiden werden gedood", aldus de bron van het agentschap. "Kirillov was een oorlogsmisdadiger en een absoluut legitiem doelwit, omdat hij het bevel gaf om verboden chemische wapens te gebruiken tegen Oekraïense soldaten. Zo'n roemloos einde wacht iedereen die Oekraïners doodt. Vergelding voor oorlogsmisdaden is onvermijdelijk," benadrukte hij. Eerder werd bekend dat de veiligheidsdienst Kirillov verdacht had gemaakt van het massale gebruik van verboden chemische wapens tegen de strijdkrachten van Defensie in het oosten en zuiden van Oekraïne.