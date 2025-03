Rutte kiest de kant van Trump

Volgens Navo-secretaris-generaal Rutte moet de oekraiense presdeitn Zelensky zijn conflict met Trump bijleggen

Zelensky moet ervoor zorgen dat de relatie met de Amerikaanse president snel hersteld wordt, zegt Rutte na de harde botsing gisteren tussen Zelensky en Trump in het Witte Huis.

Rutte noemt de harde confrontatie in de Oval Office "ongelukkig", maar weigerde dieper in te gaan op de ruzie. "Wat ik Zelensky heb verteld, is dat we respect moeten hebben voor wat Trump tot nu toe heeft gedaan." Volgens Rutte moet Zelensky nu "een manier vinden om de relatie met Trump te herstellen".

Rutte zegt ervan overtuigd te zijn dat ook Trump graag een "blijvende vrede" wil in Oekraïne. "Wat daarvoor nodig is, is dat we allemaal samenwerken: Europa, Oekraïne en de Verenigde Staten."