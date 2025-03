Tsitsipas wint tennistoernooi van Dubai

DUBAI (ANP) - Stefanos Tsitsipas heeft het Dubai Duty Free Tennis Champion­ships op zijn naam geschreven. De Griek was in de finale in twee sets te sterk voor Félix Auger-Aliassime: 6-3 6-3.

De nummer 11 van de wereldranglijst verloor in de finale geen enkele keer zijn eigen servicebeurt en brak zijn tegenstander driemaal. De eindstrijd was na anderhalf uur afgelopen.

De 26-jarige Tsitsipas maakte vrijdag in de halve eindstrijd al een einde aan de opmars van Tallon Griekspoor (6-4 6-4). De beste tennisser van Nederland was in Dubai aan zijn beste week van het seizoen bezig. Tijdens het zogenoemde ATP-500-toernooi versloeg de Haarlemmer achtereenvolgens de Rus Roman Safioellin, de Fransman Ugo Humbert en de Russische wereldtopper Daniil Medvedev.