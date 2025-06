Ruzie!!!! Van der Plas over kabinetsposten: 'VVD gooit de deur dicht'

De VVD gooit volgens BBB-leider Caroline van der Plas de deur dicht bij de verdeling van de vrijgekomen kabinetsposten. "Ze willen niet meer praten", zei ze in WNL op Zondag. "Ik vind het niet verantwoordelijk en ik vind het ook slecht bestuur."

Vrijdag konden de drie overgebleven coalitiepartijen het niet eens worden over de verdeling van voormalige PVV-posten die na de kabinetsval zijn vrijgekomen. Totdat er een akkoord is, geldt de vervangingsregeling waarbij VVD-justitieminister David van Weel de asielportefeuille op zich neemt. Tot dusver zijn er geen nieuwe gesprekken gepland.

Volgens VVD-prominent Henk Kamp maakt het in de vervangingsregeling niet uit of iemand "een dag of een week" afwezig is. "Als je het niet met elkaar eens wordt om ervan af te wijken, dan denk ik dat je daaraan vast moet houden."

Van der Plas vindt haar partijgenoot Mona Keijzer de meest geschikte kandidaat om asielminister Marjolein Faber op te volgen. "Mona Keijzer heeft als minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening al een hele grote taak bij Asiel en Migratie", betoogde de BBB-leider.

NSC steunt BBB op dit vlak. NSC-minister van Sociale Zaken Eddy van Hijum, ook aangeschoven in het programma, pleitte voor "politiek evenwicht". Eerder schreef partijleider Nicolien van Vroonhoven op X dat de VVD "best even pas op de plaats" kan maken.

Kamp claimde dat de asielparagraaf in het hoofdlijnenakkoord "een op een hetzelfde is" als het VVD-verkiezingsprogramma. Daarop reageerde Van der Plas fel: "Dat is volstrekt niet waar en u maakt uw partij ongeloofwaardig hiermee." Op het gebied van asiel zijn er inderdaad verschillen tussen hoofdlijnenakkoord en het VVD-programma.

Van der Plas zei dat ze zaterdag met demissionair premier Dick Schoof heeft gebeld over de patstelling. "We kunnen niet zomaar zeggen: we gaan niet meer in gesprek." Ze vindt dat Schoof ook een rol heeft bij de postenverdeling. "Ik kom niet met de buurvrouw aan om asiel en migratie te nemen."

Zoals het er nu voor staat, worden vijf ministers verantwoordelijk voor een extra ministerspost. Drie van hen zijn VVD'ers en twee zijn NSC'ers. Ministers nemen ook de taken waar van de weggevallen staatssecretarissen. "De vervangingsregeling levert best een pittige taakverzwaring op", zei minister Van Hijum.