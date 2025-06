Neergeschoten Colombiaanse presidentskandidaat geopereerd

BOGOTA (ANP/AFP) - De Colombiaanse presidentskandidaat Miguel Uribe die werd neergeschoten in Bogota is geopereerd. De operatie is geslaagd, maar de komende uren zullen essentieel zijn voor zijn herstel, meldde burgemeester Carlos Fernando Galán.

De 39-jarige rechtse senator sprak in de Colombiaanse hoofdstad zijn aanhangers toe toen hij werd neergeschoten. Hij is twee keer in het hoofd en een keer in zijn knie geraakt. Twee anderen raakten ook gewond.

Een bewaker wist de vermoedelijke schutter aan te houden. Het gaat vermoedelijk om een 15-jarige.

Volgens de autoriteiten waren tegen Uribe geen specifieke bedreigingen gemaakt. Het motief voor de daad is ook onbekend. Uribes vrouw meldde eerder op zondag dat hij "vecht voor zijn leven".