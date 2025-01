Stikstofuitspraak creëert 'nieuwe bottleneck': 'zorgt voor vertraging en extra onzekerheid'

Het stikstofdossier heeft opnieuw de aandacht van het kabinet-Schoof, na een belangrijke uitspraak van de Raad van State in december. Fahid Minhas, directeur van Neprom, de brancheorganisatie voor projectontwikkelaars, slaat alarm:: “Deze wijziging heeft namelijk grote gevolgen voor de bouwsector, omdat het zorgt voor vertraging en extra onzekerheid.”

Voorheen mochten bedrijven die minder stikstof uitstootten, de vrijgekomen ruimte benutten zonder vergunning. Maar dat is veranderd. “Door de uitspraak van de Raad van State is nu met terugwerkende kracht besloten dat voor die ruimte ook een vergunning nodig is”, licht Minhas toe.

Deze verandering heeft niet alleen invloed op toekomstige projecten, maar raakt ook bouwwerkzaamheden die al in volle gang zijn. “Er is vooral veel onduidelijkheid ontstaan. Gemeentes hebben vergunningen verstrekt, maar de provincies weten niet altijd precies wat er speelt bij de verschillende gemeentes. Dit zorgt voor vertraging van bouwprojecten, en dat leidt vaak ook tot hogere kosten.” Bovendien waarschuwt Minhas dat sommige plannen mogelijk volledig stilgelegd worden.

Verwachte opleving van de bouw vertraagd

De sector hoopte in 2025 op een nieuwe impuls in de woningbouw, onder meer doordat de vergunningprocedures beter zouden verlopen. Maar die verwachtingen zijn inmiddels getemperd. “De vergunningen gaan nog niet zo snel als we zouden willen. Het duurt gemiddeld tussen de vijf en tien jaar om een bouwproject te realiseren. Als we de procedures kunnen versnellen, helpt dat natuurlijk, maar deze stikstofkwestie is nu een nieuwe bottleneck”, stelt Minhas.

De Neprom brengt momenteel de risico’s van de stikstofproblematiek in kaart. Minhas maakt zich zorgen over mogelijke tegenstand: “Als er belangengroepen opstaan die weer bezwaren maken tegen bouwprojecten, dan weet ik wat er gaat gebeuren. Dit zal de vertraging van bouwprojecten verder vergroten.”

Oproep tot actie

Volgens Minhas moet het kabinet nu echt aan de slag. “We zullen in overleg gaan met Kamerleden, want niemand is erbij gebaat als de broodnodige woningen die we zo hard nodig hebben, verder vertragen.” Hij wijst erop dat de minister van Landbouw al langer wordt aangespoord om besluiten te nemen over natuurherstel en het terugdringen van stikstofuitstoot. “En ook de minister van Volkshuisvesting ziet het belang van het bouwen van voldoende woningen wel in, maar ik roep het hele kabinet op om nu echt werk te maken van het terugdringen van stikstofuitstoot en natuurherstel.”

Minhas benadrukt dat de bouwsector dreigt vast te lopen als er geen heldere maatregelen komen. “Als dat niet gebeurt, komt de bouw nog verder op slot”, waarschuwt hij.

Bron: BNR