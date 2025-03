Trump: Zelensky klaar om 'elk moment' mineralendeal te tekenen

Enkele dagen na een op televisie uitgezonden ruzie in het Witte Huis met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, zei de Amerikaanse president Trump dat hij net een brief van Zelensky had ontvangen waarin deze zegt dat hij "klaar" is voor vredesonderhandelingen en "elk moment" een overeenkomst voor het delen van mineralen tussen de VS en Oekraïne kan ondertekenen. Dat zei Trump dinsdag in een toespraak in het Congres.

De toespraak was de langste die een president ooit hield in het Congres en leek sterk op een verkiezingsrally, met veel aandacht voor illegale immigratie en het beleid van Trumps voorganger Joe Biden. Trump pochte over zijn eerste zes weken als president, die volgens hem productiever waren dan "ooit gezien is in de geschiedenis van deze natie" en haalde meermaals uit naar de aanwezige Democraten. Ook herhaalde de president Amerikaanse claims op het Panamakanaal en Groenland.