Ursala von der Leyen: 'Europa moet zich voorbereiden op het ergste'. Schoof denkt nog na

Op de Oekraïnetop in Londen hebben de aanwezige landen afspraken gemaakt over het versterken van Oekraïne en is ook nagedacht over herbewapening van Europa. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen na afloop.

Europa heeft ook een ‘breed plan’ nodig voor herbewapening, aldus de voorzitter. Daarover wordt donderdag verder gesproken.

‘Het is in ons gedeelde belang om in de toekomst oorlogen te voorkomen, dat we heel duidelijk maken dat regels ertoe doen en dat democratieën daar gezamenlijk tegen optreden.’

De voorzitter van de Europese Raad António Costa zei dat het overleg ‘heel nuttig en belangrijk’ was. ‘De Europese Unie is klaar om samen te werken met al onze Europese partners en andere bondgenoten aan het vredesplan van Oekraïne om een rechtvaardige en duurzame vrede voor onze mensen te bewerkstelligen.’

Nederland heeft in tegenstelling tot de meeste andere landen geen concrete toezeggingen gedaan tijdens de top zondag in Londen, zei minister-president Dick Schoof na afloop. "Ik heb geen concrete bedragen genoemd, geen concrete toezeggingen gedaan." Daarvoor miste hij het mandaat van zijn coalitie. PVV en BBB zijn tegen hogere defensie-uitgaven.