Tusk: Europa wil een zo sterk mogelijke relatie met VS

LONDEN (ANP/RTR) - De Europese leiders die in Londen de top over Oekraïne en Europese veiligheid bijwonen, willen dat de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten zo sterk mogelijk is. Dat zei de Poolse premier Donald Tusk zondag.

Tusk bevestigde ook, net als eerder NAVO-baas Mark Rutte, dat diverse Europese leiders hebben verklaard dat ze bereid zijn om de defensie-uitgaven op te voeren. Eerder zondag, vlak voor zijn vertrek naar Londen, zei Tusk dat nu de steun van de Verenigde Staten aan Oekraïne lijkt af te nemen, "in Europa een reus is wakker geworden".