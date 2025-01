Von der Leyen lag in ziekenhuis, maar dat werd verzwegen

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft ongeveer een week in het ziekenhuis gelegen om behandeld te worden voor een zware longontsteking. Dat bevestigt een woordvoerder van de Europese Commissie. Tot vrijdag is daar met geen woord over gerept, terwijl journalisten regelmatig vragen stelden over de gezondheid van de 66-jarige commissievoorzitter. Woordvoerders zeiden alleen dat Von der Leyen een zware longontsteking had.

Het Duitse persbureau dpa meldde vrijdag dat Von der Leyen kort na de jaarwisseling zo ernstig ziek werd dat ze tijdelijk in het universiteitsziekenhuis in Hannover werd opgenomen. "Op geen enkel moment lag ze op de intensive care", zegt een Commissiewoordvoerder tegen het ANP.

"Ze had dagelijks contact met haar team in de Commissie. Ze werkt nu vanuit huis, terwijl ze verder herstelt van die ernstige ziekte." Op herhaalde vragen waarom niets gezegd is over de ziekenhuisopname, geeft de woordvoerder vooralsnog geen antwoord.