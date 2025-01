Hof van Arbitrage onderwerpt Sinner in april aan hoorzitting

PARIJS (ANP/RTR) - Het hof van Arbitrage voor Sport (CAS) zal tennisser Jannik Sinner op 16 april aan een hoorzitting onderwerpen over zijn dopingzaak. De Italiaanse nummer 1 van de wereld testte in maart vorig jaar twee keer positief op het verboden middel clostebol. De 23-jarige tennisser verklaarde dat het middel in zijn lichaam was beland door toedoen van zijn masseur. Die had bij de behandeling van een wond aan zijn vinger een in Italië vrij verkrijgbare spray gebruikt waarin het verboden product zat. Het tuchtorgaan in het tennis ITIA kon zich daarin vinden en besloot Sinner niet te straffen, maar het mondiale antidopingbureau WADA tekende beroep aan bij het internationale hof van sportarbitrage CAS.

De hoorzitting zal volgens een verklaring van het CAS over ruim drie maanden achter gesloten deuren plaatsvinden. Sinner loopt nog steeds het risico op een schorsing van maximaal twee jaar. De tennisser begint als de grote favoriet aan de Australian Open die zondag begint. Sinner heeft in de eerste ronde de Chileen Nicolás Jarry geloot.