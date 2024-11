VS straks uit klimaatakkoord: "Er gaat een schokgolf door de onderhandelingen"

Nu Donald Trump de presidentsverkiezingen heeft gewonnen, is het zo goed als zeker dat de VS uit het klimaatakkoord van Parijs stappen. Dat zal tot een vertraging leiden die de wereld zich eigenlijk niet kan permitteren.

"Voor de uitvoering van het klimaatverdrag van Parijs kunnen we in ieder geval vier jaar niet rekenen op de Verenigde Staten", zegt Pieter Pauw, onderzoeker klimaatfinanciering aan de Technische Universiteit Eindhoven tegen de NOS. "Dit is een schokgolf die door de onderhandelingen gaat."

Met de COP29 voor de deur, waar wordt onderhandeld over de financiële bijdrage van landen om de klimaatschade te betalen in kwetsbare landen, komt de verkiezing van Trump op een heel ongunstig moment. Daarnaast moeten landen uiterlijk februari hun nieuwe klimaatplannen indienen bij de VN, waarin ze beschrijven hoe ze de klimaatdoelen voor 2030 gaan halen.

Door Trumps overwinning zullen ook andere landen wellicht minder bereid zijn om hun best te doen. Waarom zouden ze immers meer doen dan de VS? "Het was al ontzettend moeilijk hier een soort overeenkomst over te bereiken", zegt Pauw, "en dat zal nog veel moeilijker worden. Ik denk dat het doel nu meer lange termijn en vager zal worden."

Voor wie denkt dat het meevalt: in zijn eerste termijn noemde Trump de opwarming van de aarde een hoax. Hij schrapte 150 milieuregels in de VS en trok zich terug uit het verdrag van Parijs.