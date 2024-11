Nieuwssite: Musk nam deel aan Trumps telefoongesprek met Zelensky

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse ondernemer Elon Musk heeft deelgenomen aan het recente telefoongesprek van de pas als president gekozen Donald Trump met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios.

Het gesprek tussen Trump en Zelensky duurde ongeveer 25 minuten. Nadat Zelensky Trump had gefeliciteerd, zei de 'president-elect' dat hij Oekraïne zal steunen, zonder in details te treden. Musk voegde daaraan toe dat hij van plan is Oekraïne te blijven steunen via zijn Starlink-satellieten, aldus de bronnen van Axios.

Starlink is een van de ondernemingen van de miljardair Musk, die ook eigenaar is van SpaceX en X, voorheen Twitter. Het satellietsysteem van Starlink is volgens experts cruciaal geweest voor de oorlogsinspanningen van Oekraïne tegen Rusland.

Waarnemers verwachten dat Musk een rol krijgt in de nog te vormen regering van Trump, bijvoorbeeld als adviseur. Musk steunde Trump tijdens diens succesvolle herverkiezingscampagne, zowel met donaties als met toespraken tijdens bijeenkomsten.