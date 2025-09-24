10 tips voor strategische lichaamstaal bij sollicitaties

Eindelijk heb je het na vele standaardafwijzingen tot een sollicitatiegesprek geschopt. Nu komt het erop aan. Maar je kunt het met je non-verbale communicatie alsnog verprutsen. Niet als je deze tips in acht neemt: 1. Altijd handen
schudden - Begin het gesprek niet voordat je de interviewer de handen hebt geschud. Een goede handdruk creëert een band
, maakt je moeilijk te vergeten en laat zien dat je zelfverzekerd bent. Allemaal in drie seconden 2. Houd oogcontact - Mensen zullen als eerste willen weten of je een betrouwbare kandidaat bent. Door goed oogcontact te houden (maar het niet te overdrijven) kun je laten zien wie je bent 3. Zit rechtop - Rechtop zitten wordt gezien als zelfverzekerd en intelligent. Als je hangt kan het lijken alsof je niet echt geïnteresseerd bent 4. Leun af en toe iets naar voren - Daarmee toon je je interesse. Kom niet té dichtbij; de meeste mensen ervaren dat als opdringerig 5. Spiegel degene met wie je praat - Onbewust creëert het een band als je op dezelfde manier gaat zitten. De ander kan zich er ook bewonderd door voelen 6. Zit in een open houding - Kruis je armen en benen niet, dat ziet er defensief uit, alsof je je afschermt 7. Let op wat je met je handen doet - Stop ze niet in je zakken, maar doe er iets rustigs mee. Druk je vingertoppen bijvoorbeeld tegen elkaar in een punt naar boven, dat straalt vertrouwen en zekerheid uit 8. Knik - Knik regelmatig om te laten zien dat je luistert. De meeste mensen doen dit al automatisch maar sommige mensen vergeten het 9. Lach - Een echte glimlach creëert direct een ontspannen, positieve sfeer 10. Reageer op iedereen aan tafel - Zijn er meer mensen bij het gesprek aanwezig, zorg dan dat je iedereen regelmatig aankijkt en niet alleen degene die de vragen stelt