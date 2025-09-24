LTO beschouwt uitspraak RvS als 'klap in het gezicht' van boeren

DEN HAAG (ANP) - Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland beschouwt de uitspraak van de Raad van State van woensdag als "een klap in het gezicht" van agrariërs. Landbouwminister Femke Wiersma moet de bedrijfsgegevens van alle boerenbedrijven uit de jaren 2010, 2015, 2020, 2021 en 2022 binnen twee weken openbaar maken. Boerenorganisaties hadden hier eerder bezwaar tegen gemaakt.

"We horen van onze leden en weten uit ledenonderzoek dat openbaarmaking van gegevens die de persoonlijke levenssfeer raken - zoals woonadressen van boerengezinnen - leiden tot een toename van incidenten: treiterijen, laster, bedreiging, intimidatie of erger", zegt LTO-voorzitter Ger Koopmans.

Enkele media hadden via de Wet open overheid (Woo) om de gegevens gevraagd om te kunnen berekenen hoe effectief het stikstofbeleid van het kabinet is. Volgens Koopmans respecteert LTO de uitspraak "uiteraard". Maar hij vindt ook dat de uitspraak bewijst dat de Woo moet worden aangepast.