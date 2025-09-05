Hoe ga je om met slecht nieuws? Drie tips van de Stoïcijnen

Een naaste die ernstig ziek blijkt, een plotseling ontslag of je partner die wil scheiden: slecht nieuws kan je leven compleet op zijn kop zetten. Je voelt je machteloos en het lijkt alsof de grond onder je voeten wegzakt. Maar dat hóéft niet: er zijn manieren om met tegenslag om te gaan.

Daarvoor kijken we naar de Stoa. Deze filosofische stroming uit de tweede eeuw, had namelijk al strategieën om verdriet en rampspoed hanteerbaar te maken. Zelfs keizer Marcus Aurelius was fan. Drie van hun technieken zijn nog altijd bruikbaar en misschien actueler dan ooit.

Plaats het in perspectief

De eerste strategie is contextualiseren. Probeer het slechte nieuws in een breder kader te zien. Natuurlijk is het een drama dat je huis is leeggeroofd of dat je relatie stukliep, maar er blijft vaak ook veel over dat wél waardevol is: gezondheid, vrienden, misschien zelfs je kat die gewoon weer op schoot kruipt. Bedenk bovendien dat slechte dingen vaak het gevolg zijn van iets goeds. Je kunt alleen bestolen worden als je spullen hebt en je kunt alleen liefdesverdriet voelen als er liefde was.

Stel je het ergste voor

De tweede techniek heet negatieve visualisatie. Wat is het allerergste dat kan gebeuren, en valt dat misschien mee? Stel dat iemand je voor de rechter sleept. Het ergste scenario is dat je de zaak verliest en met een flinke rekening blijft zitten. Vervelend, maar niet het einde van de wereld. Veel waarschijnlijker is dat je tot een schikking komt en in het beste geval win je gewoon. Door het hele spectrum – van het beste tot het slechtste scenario – in kaart te brengen, raak je minder verlamd door angst.

Draai het om

De derde oefening is transformatie. Kan je het slechte nieuws ombuigen naar iets positiefs of leerzaams? Ontslagen worden kan de kans zijn om eindelijk dat andere carrièrepad te bewandelen. Een relatiebreuk kan pijnlijk zijn, maar ook ruimte maken voor iets nieuws of juist een gelegenheid zijn om elkaar te vergeven en opnieuw te beginnen. Zelfs een serieuze diagnose kan, hoe zwaar ook, een aanleiding zijn om steun te zoeken en bewuster in het leven te staan.

Misschien is het niet slecht of goed

De Stoïcijnen sloten hun lessen graag af met een verhaal en de Taoïsten deden dat ook. Zoals de fabel van de boer wiens paard ontsnapte. “Wat een ramp!" zei de buurman. “Misschien wel, misschien niet”, antwoordde de boer. Op de dagen die volgden wisselden ongeluk en geluk elkaar af, maar telkens bleef de boer onverstoorbaar.

En misschien is dat wel de kern: slecht nieuws komt onvermijdelijk, maar hoe we ermee omgaan bepaalt of we eronder bezwijken of er sterker uitkomen.