Obsceen: Tesla wil beloning voor Musk die kan oplopen tot 1 biljoen

Economie
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 13:31
bijgewerkt om vrijdag, 05 september 2025 om 13:34
anp050925124 1
De raad van bestuur van autofabrikant Tesla heeft een nieuw beloningspakket voorgesteld voor topman Elon Musk dat in potentie 1 biljoen dollar (1000 miljard dollar) waard kan worden. Om zoveel te verdienen moet Musk, nu al de rijkste persoon ter wereld, de komende tien jaar de beurswaarde van Tesla fors verhogen tot 8,5 biljoen dollar. Ook moet de fabrikant van elektrische auto's 1 miljoen robotaxi's in bedrijf hebben en 1 miljoen AI-robots afleveren.
Als Musk alle doelstellingen uit het beloningspakket haalt, heeft hij recht op aandelen die samen goed zijn voor een belang van 12 procent in Tesla, staat in het voorstel dat het bestuur heeft gepubliceerd. Samen met de aandelen die hij al heeft, zou hij daarmee ruim 25 procent van alle aandelen hebben. Dat geeft hem ook meer controle over de maker van elektrische auto's, iets waar hij eerder openlijk om vroeg.
